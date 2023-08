"Petro no caerá": Gustavo Bolívar salió en defensa del presidente por caso de su hijo Nicolás

El caso por los 'narcopagos' en el que está involucrado el hijo del presidente, Nicolás Petro, y su expareja Day Vásquez ha generado revuelo mediático en todo el país que está pendiente de la audiencia en contra de los implicados.

El fiscal del caso, Mario Andrés Burgos Patiño, dijo que en una conversación con Nicolás Petro se reveló que efectivamente ingresó parte de estos dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

De igual forma, durante esta audiencia se han visto salpicados algunas personas que fueron nombradas durante la investigación, entre las que se encuentra Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, Máximo Noriega, Pedro Name, Armando Benedetti, Gustavo Bolívar, entre otros.

Gustavo Bolívar ha sido uno de los políticos que ha respondido frente a estas declaraciones e indicó que no tenía conocimiento de que habían ingresado dinero ilegales e indicó que, si esto que dijo Nicolás Petro es verdad, debe ser investigado y probado por las autoridades.

Además, el candidato a la Alcaldía de Bogotá dejó un mensaje en su cuenta de Twitter donde criticó los mandatos pasados y enfatizó en que Petro no caerá sin ninguna prueba.

"No cayó Samper ante evidente entrada de dinero del cartel de Cali. No cayó Uribe ante la confesión de paramilitares que dijeron financiar su campaña. No cayó Santos ni está preso Zuluaga con pruebas q delatan dineros de Odebrecht a sus campañas. No cayó Duque con pruebas de ingreso de dinero del narco Ñene Hernández a su campaña. Menos caerá Petro sin una sola prueba de financiación ilegal", escribió Gustavo Bolívar en su cuenta de Twitter.