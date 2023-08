El presidente Gustavo Petro envió una solicitud a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a la Fiscalía General de la Nación y a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), en la que pide ser considerado como víctima.

Lo anterior, luego de que el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, afirmara que existió un complot en el que intervino el exfiscal Néstor Humberto Martínez para judicializarlo y destruirlo.

"'Macaco' se ha referido a la existencia de un complot del que habría sido parte el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, aforado constitucional, en virtud del cual se habrían concertado acciones para judicializarme y destruirme sistemáticamente, con lo cual, en conjunto, se pretendía afectar mi imagen de cara a las aspiraciones políticas del momento”, se lee en el documento enviado por el presidente.

En ese sentido, solicitó que se le acredite como victima directa en el marco de los aportes de hechos relacionados con delitos del conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del exparamilitar Carlos Mario Jiménez.

“En mérito de las razones y consideraciones fácticas y jurídicas anteriormente expuestas, me permito elevar, respetuosamente, ante sus respectivos despachos que se me acredite como víctima directa en el marco de los aportes de hechos relacionados con delitos del conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para la Paz del ex paramilitar”, señala el mandatario.

También pidió que ‘Macaco’ sea escuchado en versión juramentada para la identificación de “hechos jurídicamente relevantes” y que se inicie la investigación penal en contra de Néstor Humberto Martínez.

“Que se dé inicio de las actuaciones penales correspondientes, con ocasión de los delitos reconocidos en las declaraciones públicas del señor Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', en sus respectivos ámbitos de competencia”, puntualizó Petro en su solicitud.