En una nueva reacción frente a las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP, el presidente Gustavo Petro dijo este jueves que si la justicia colombiana no es capaz de procesar los delitos que ha revelado el otrora líder paramilitar, debería ser la Corte Penal Internacional (CPI) la que actúe.

Calificó como “genocidio y de terror sobre el pueblo” las revelaciones de Mancuso ante el alto tribunal” y que el accionar de los grupos paramilitares “indudablemente esa no es la función ni del Estado civil ni del Estado militar. La Constitución ordena otra cosa. Es un delito lo que allí aparece, cualquiera que sea la magnitud de esa verdad, que ya determinarán los jueces, lo que allí aparece son crímenes de lesa humanidad”.

"Crímenes que quizás en gravedad no han sido cometidos en ningún rincón de América en las últimas décadas. Es una crisis humanitaria. Claro que tendríamos que ser procesados por la Corte Penal internacional, que sería la instancia, para medir este tipo de delitos si la justicia colombiana no puede o no quiere, como reza el Estatuto de Roma, que nosotros ratificados”, añadió Petro.

Las revelaciones a las que hace referencia el presidente Gustavo Petro tienen que ver, por ejemplo, cómo los paramilitares que conformaban el Bloque Capital llevaron a cabo asesinatos selectivos en varias regiones del país.

Ante la Justicia Especial para La Paz (JEP), el exjefe paramilitar también reveló cómo, por orden del DAS, se declaró en su momento objetivo militar al ahora presidente Gustavo Petro y al canciller, Álvaro Leyva, lo que para el mandatario “provocó indudablemente titulares de prensa”.

“Es espeluznante si uno las evalúa. Algunos dirán que no es cierto, otros que sí”, dijo Petro desde la Casa de Nariño.

Para Petro, “es una confesión judicial, so pena de una serie de pérdidas en términos de beneficios jurídicos que no cualquier ser humano asumiría sólo para decir unas mentiras”, añadió.