"Petro sí ha cometido actividades delincuenciales y debe contarle la verdad al país": Fiscal Barbosa

El fiscal general, Francisco Barbosa, arremetió nuevamente contra el presidente Gustavo Petro ante el decreto que deroga la multa por el porte de dosis personal y lo retó a contar la verdad sobre los diferentes hechos que cometió en la época en que integraba el extinto M-19.

“Aquí los que beneficiaron y benefician al narcotráfico no es la Fiscalía, porque el Fiscal General no pidió que salieran de la cárcel narcotraficantes con orden de extradición, el que me lo pidió fue el presidente el 11 de enero de este año”, dijo el Fiscal.

Así mismo, sostuvo: “No es el Fiscal General el que deroga normas para beneficiar jíbaros en este país o para atacar familias, no es el fiscal general el que quiere entregarle un millón de pesos a delincuentes para que no maten, generando una catástrofe social en el país”.

Le puede interesar: Fiscalía identifica a autores de amenazas contra Andrea Petro

También señaló que como Fiscal siempre ha emitido sus pronunciamientos y decisiones con base en lo establecido en la Constitución Nacional y la ley colombiana.

“Fue el Presidente el que presentó un proyecto de ley para legalizar la cadena productiva del narcotráfico y fue este Fiscal General el que se opuso a eso”, señaló Barbosa Delgado.

Igualmente, señaló: “La Fiscalía lo único que ha hecho es hablar con la Constitución en la mano y duro, porque yo no le agacho la cabeza a ningún Presidente de la República y menos a una persona con sus acciones”

Según el fiscal, es evidente que quien debe darle explicaciones al país por los graves hechos cometidos es el presidente Gustavo Petro.

“Que me venga a poner a mí un faro encima diciendo que la Fiscalía promueve acciones delincuenciales. Yo nunca he cometido acciones delincuenciales, él sí ha cometido acciones delincuenciales, porque él fue miembro de una organización terrorista y yo no”, indicó.

En contexto: Harold Echeverry llegó hasta Villavicencio haciéndose pasar como mototaxista para escapar de las autoridades

“Entonces, si vamos a hacer debates morales, yo no tengo rabo de paja, y yo le cuento qué he hecho durante toda mi vida en el país”, agregó.