Piden celeridad a la Fiscalía en caso de fotógrafa que denunció abuso sexual en Bogotá

Las autoridades en Bogotá adelantan las investigaciones para esclarecer un un presunto caso de abuso sexual que denunció la fotógrafa antioqueña Diana Quirós a través de sus redes sociales, en hechos ocurridos la semana anterior en la capital del país.

La víctima dijo que el también fotógrafo Alex Cruz la drogó y abusó de ella el pasado fin de semana, en un apartamento en la capital del país.

Luego de conocer esta denuncia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la consejera presidencial para la equidad de la mujer, Gheidy Gallo, solicitaron a la Fiscalía General de la Nación celeridad en la investigación, para que ese hecho no quede impune.

"Apreciada Diana Quirós bajo liderazgo de la Vicepresidencia de Colombia, el equipo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer se encuentra a tu disposición y trabajando para que el crimen del que fuiste víctima no quede en la impunidad, y nadie más caiga víctima de tu agresor", publicó en su cuenta de Twitter la consejera Gheidy Gallo.

Agregó que "desde el instante mismo en que conocimos tu caso, oficiamos con la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín para activar la ruta de atención y a la Fiscalía General de la Nación, para que proceda con total celeridad y contundencia a investigar el caso y lograr máxima condena para tu agresor".

Estos hechos se presentaron el pasado fin de semana, luego de que la joven arribara a la capital del país para encontrarse con el fotógrafo Alex Cruz y viajar a un evento para hacer unas fotografías en Villa de Leyva (Boyacá).

"Me recogió en el aeropuerto y me llevó a la casa que supuestamente era de una hermana, pero cuando llegamos me enteré que era un hermano y que iba saliendo con una maleta. Pasadsa las 11 de la noche me ofreció comida y a los pocos minutos perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos, como a las dos de la madrugada, tenía a Alex Cruz encima con las manos en el cuello, me estaba ahorcando", relató Diana.

En ese momento, alcanzó a coger sus cosas y escapó de la casa. Un taxista la llevó a un hotel y pudo comunicarse con la línea 155 para denunciar el hecho. "Me llevaron a la clínica Palermo y estuve dos días en valoración", dijo.

Agregó que "los expertos dijeron que me habían suministrado Fenciclidina, sustancia también conocida como 'Hierba Mala' o Píldora de la Paz".

La joven solicitó a las autoridades que Alex Cruz sea capturado para que pague por lo que hizo. Además señaló que así como ella, varias mujeres a las que le toma fotos pueden ser víctimas.