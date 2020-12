Piden a magistrados de Corte Constitucional no fallar sobre el aborto

En medio del estudio y análisis que esta haciendo la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto, llegó una petición para que los nueve magistrados que conforman el alto tribunal no tomen ninguna determinación.

Se trata de una solicitud de impedimento que presentó Vilma Martínez, investigadora Principal del Proyecto Católico Tejedores de Amor con Dios.

La investigadora señala en el documento que los magistrados, “Cristina Pardo, Gloria Ortíz, Diana Fajardo, Carlos Bernal, Guillermo Guerrero, José Reyes, Antonio Lizarazo, Alberto Rojas y Alejandro Linares”, deben abstenerse de hacer cualquier pronunciamiento sobre el tema, dado a que la Corte recibe apoyos de organismos internacionales que estarían a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

“Inhibirse de cualquier pronunciamiento sobre el aborto, dada la manifestación pública de la alianza entre esta corporación y los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID), entidades que (…) se presumen financian y apoyan el Aborto (eufemísticamente llamado IVE) para América Latina y el Caribe”, se indica en el documento.

Los argumentos de la investigadora se basan en los pronunciamientos de algunos magistrados, en medio de una rendición de cuentas de febrero de 2020.

Martínez cita las palabras de la magistrada Ortíz cuando señala que “(…) dentro de este primer dato informativo: la Corte Constitucional no es ordenador de gasto, no administramos recursos, no tenemos plata, nosotros por eso valoramos tanto la cooperación, y la Cooperación Internacional, que nos ha apoyado tremendamente en este proceso de transformación (…)”.

Así mismo, sostiene que una eventual decisión de fondo sobre el tema, a la luz del posible vínculo entre la Corte y esos organismos internacionales, pondría en peligro “la necesidad de transparencia, de neutralidad, de imparcialidad por parte de esta Corte frente al tema”.

Este y otros conceptos están en estudio, por parte de la Corte, que terminaría dando a conocer una decisión de fondo sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en el primer semestre de 2020