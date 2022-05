Piden que Procuraduría investigue al alcalde de Cali por presunta participación en política

La posible participación en política de algunos alcaldes como el de Medellín e Ibagué, en favor de algunos candidatos presidenciales continúa generando controversia en el país.

La Procuraduría tomó la decisión de suspender a los dos mandatarios anteriormente mencionados mientras se adelantan las investigaciones que permitirán establecer si existe o no una responsabilidad de estos mandatarios.

En las últimas horas se conocieron unas fotografías, que están circulando en redes sociales, en las que se ve al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en un concierto junto a quien sería el jefe de la campaña del Pacto Histórico en el Valle del Cauca.

El senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, asegura que dichas fotos están acompañadas de mensajes relacionados con la primera vuelta, la cual se votará el próximo 29 de mayo.

“Más de frente no se puede participar en política. Está rondando una foto en donde era alcalde de Cali está en un concierto y en los post de la foto dicen que lo mejor es que van a ganar en primera y ahí aparecen con el gerente de la campaña de Petro en el Valle que se llama Sebastián Caballero”, señaló.

Y dijo: “Cali no puede seguir en manos de quien gobierno del lado de quienes hacen daño y siembran odio y sobre todo no puede hacer campaña política, él es un funcionario público y desde su administración no puede estar haciendo campaña”.

Ante esto, Velasco le pidió a los órganos de control que investiguen la conducta del alcalde Ospina y que se determine si cabría o no una sanción en su contra.

“Yo le pido a la Procuraduría General de la Nación que investigue el caso de Cali, porque no puede quedar impune la participación en política, no puede quedar impune quien se quiera pasar las normas por la faja”, añadió.

Tras la suspensión decretada en contra el alcalde Daniel Quintero, el presidente de la República, Iván Duque, designó a Juan Camilo Restrepo como mandatario encargado mientras se designa a uno de los integrantes de la terna enviada por el movimiento Independientes, que fue el que eligió a Quintero.