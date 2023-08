La senadora Piedad Córdoba se pronunció para responder las denuncias que en su momento hizo Verónica Sarauz, viuda del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien vinculó a la dirigente política con este crimen.

La legisladora anunció que interpondrá las denuncias penales correspondientes, tras estas afirmaciones, y negó tajantemente cualquier participación en el homicidio del aspirante del vecino país.

“Ella está aprovechando una oportunidad y a ella no le sirve lo mío porque a ella no la van a indemnizar porque me culpe a mí, a ella la indemnizan si dice que es un crimen de Estado, que es detrás de lo que ella está”, dijo Córdoba al referirse a la esposa.

Dijo que detrás de todo esto está el firme propósito de desprestigiarla, por ser una legisladora de izquierda.

“El hecho es desprestigiar, acabar moralmente y esta es una señora que al meterme a mí, o a meter a Maduro, o a Petro, no le sirve de nada, empezando porque hace años no voy a Ecuador. Tengo suficiente con lo tenemos aquí como para ir a involucrarme en los hechos que acontecen allá”, añadió.

Dijo que las acciones judiciales las interpondrá en Ecuador y también en Colombia, teniendo en cuenta que las acusaciones en su contra se hicieron a medios de nuestro país.

“Que soy amiga de Correa y que ellos son adversarios enfermizos de él, pues de malas como dice la vicepresidenta, pero esto es una actitud mezquina y sucia que amerita entablar acciones judiciales, denuncias ante las autoridades competentes ante Ecuador y aquí, porque las declaraciones las dio ante medios colombianos, ya después se echó para atrás, porque después ya dijo que fue un crimen de Estado y eso sí es cierto porque era un candidato presidencial”, sostuvo.

Asegura que todas las acusaciones que en su momento lanzó en su contra el fallecido candidato Fernando Villavicencio, fueron infundios, razón por la cual, también había planteado denuncias en su contra porque nunca pudo demostrar estos señalamientos.