Plagio de Jennifer Arias: Corte Suprema abrió investigación preliminar

“Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno. Solicito a la @UExternado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción. Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos”, trinó la presidenta de la Cámara de Representantes.

Igualmente le pidió a la Universidad que le respete sus derechos procesales y le permita hacer uno de la réplica y contradicción para mostrar su evidencia.

El Externado le solicitó al Consejo de Estado defina si se anula o no el título de Magíster a Arias.