Policía reporta más de 200.000 comparendos y 1.171 capturados durante cuarentena

El general Atehortúa también reveló cuales son los hechos por los cuales las autoridades han tenido que sancionar más a la población.

“Hemos aplicado hasta el momento 237.500 comparendos a aquellas personas que no han cumplido con las normas, llámese cual sea, como no llevar sus elementos obligatorios, violar su aislamiento, salir a las calles y no cumplir con las normatividades, irrespetar los espacios y las distancias dentro del transporte masivo, utilizar los vehículos sin permiso, tratando de salir de las ciudades o tratando de llevar a sitios de recreación”, precisó.

El director de la Policía Nacional reveló que se han presentado 139 hechos de violencia contra los uniformados, dos de los cuales han fallecido.

Sobre delitos cibernéticos, dijo que se han identificado 43 perfiles que están en proceso de judicialización y más de 200 páginas maliciosas que tienen como objetivo “hurtar la información de las personas para luego usarla para cometer delitos”.

Finalmente, el general dijo que durante esta cuarentena ha habido una importante reducción de otro tipo de faltas como el homicidio, el secuestro y el hurto de residencias.