'Pollo Carvajal' guardó silencio ante la Corte Suprema de Justicia en proceso contra Petro

Sobre las 2:00 de la mañana hora colombiana y 9:00 de la mañana en España, se llevó a cabo la diligencia en la que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, escucharía al exgeneral venezolano Hugo 'el pollo Carvajal', en el proceso que se adelanta contra el candidato presidencial Gustavo Petro por financiación de sus campañas políticas desde el vecino país.



La diligencia no duró mucho pues según fuentes del proceso, Carvajal se reservó su derecho a guardar silencio y no respondió ninguna de las preguntas que serían claves para la Corte Suprema de Justicia en esa investigación.



Al parecer, la razón de Carvajal fue que estaba en un proceso de extradición con Estados Unidos, supuestamente lo habían llevado a la fuerza al lugar de la diligencia y que no confiaba en las autoridades españolas, ni colombianas.



En la diligencia también estaba el exmagistrado Julio César Ortíz, quien representa en ese proceso al candidato presidencial y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Más información: Joe Biden formalizó su intención de designar a Colombia como 'aliado importante no OTAN'

'El pollo Carvajal' reveló al portal de derecha español Ok Diario que supuestamente Gustavo Petro había recibido apoyo económico del gobierno venezolano para financiar sus campañas políticas.

Así las cosas, la Corte Suprema no obtuvo respuesta sobre qué cantidad de dinero habría recibido el candidato presidencial, en qué momento se habría dado ese apoyo y cómo se habrían realizado esas transferencias de dinero.

La diligencia se realizó en medio de una investigación que el propio Gustavo Petro pidió a la Corte Suprema de Justicia, con el fin de aclarar dichos señalamientos.

En medio de las revelaciones al portal OK Diario, Carvajal aseguró que supuestamente “el gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años”, al mencionar a Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Lula Da Silva en Brasil.

“Mientras fui director de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos son Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”, es uno de los apartes de las declaraciones de Carvajal al portal español