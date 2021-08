"Por fin podré ir a la Corte Suprema a demostrar que actué correctamente": Fajardo

Tras conocerse que la Fiscalía llamará a juicio al exgobernador Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en contratación cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia, el precandidato presidencial señaló que estaba esperando esta citación desde hace mucho tiempo para presentar de manera detalla sus pruebas ante la Corte Suprema de Justicia.

En diálogo con RCN Radio, Fajardo señaló que “por fin después de cinco años puedo asistir a la Corte Suprema para demostrar que yo actué correctamente, que las instituciones que participaron en este proceso de cambiar una deuda de pesos a dólares que cambió por la volatilidad, se hizo de la manera que era. Siempre pedir llegar a esta instancia”, dijo Fajardo.

Añadió que “demostraré en todas y cada una de las actuaciones lo que significa la integridad en la manera de proceder y este es otro capítulo que será para bien. Espero en el 2022 estar celebrando y dirigiendo a Colombia”.

Frente a la posibilidad de que esta sea una estrategia de la Fiscalía para empañar su campaña política, Sergio Fajardo señaló que “yo me he hecho el propósito de no dejarme atrapar con este tipo de comentarios, lo que debo hacer es presentarme en la Corte Suprema y exponer mis argumentos. Siempre he actuado de manera correcta”.

En contexto : Fiscalía llama a juicio a Sergio Fajardo por irregularidades en contratación