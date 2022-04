Asimismo, sostuvo que “la EPS en desvío de recursos parafiscales, siempre actuó dentro de los parámetros constitucionales, legales y reglamentarios, aplicables y vigentes para el momento de la Contraloría y la Superintendencia. Invertir en infraestructura para la prestación de servicios de salud que se realizaba por la EPS se efectuó con recursos propios”, indicó el abogado Ortiz.

También señaló que en este caso los trabajadores que quedaron en la calle y reclaman millonarias indemnizaciones y los pacientes que sufrieron con la liquidación de Saludcoop, fueron víctimas de la intervención que hizo en su momento la superintendencia, más no de la gestión que venía realizando Palacino.

¿Juan Carlos Abadía renunciaría a la pretensión de su demanda?

El exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía Campo, investigado por el escándalo de corrupción judicial del ‘Cartel de la toga’, aseguró que está dispuesto a renunciar a los 677 millones de pesos que reclama en las pretensiones que contemplan las dos demandas que instauró en contra de la Procuraduría General, al considerar que fue ilegal el acto administrativo que lo sancionó y destituyó del cargo por participación indebida en política.

El hecho, que originó su destitución de diez años del cargo, se registró en 2010 cuando celebró en febrero de ese año una reunión con 21 alcaldes de ese departamento y el entonces precandidato conservador Andrés Felipe Arias, la cual fue calificada por la Procuraduría General como “una acción voluntaria, previamente analizada y consentida".

“Sencillamente, más allá de pretensiones económicas, yo lo que quiero es limpiar el buen nombre, porque por un lado no participe en política, no hubo pruebas en esa época Andrés Felipe Arias ni siquiera fue candidato, fue en un sitio privado y no público”, dijo el jurista.

Igualmente, señaló que como sucedió en el caso del exalcalde de Bogotá y hoy candidato presidencial Gustavo Petro, la Procuraduría General no está facultada para sancionar o destituir personas de elección personal.

Frente a la investigación en su contra por el ‘Cartel de la toga’, el exgobernador del Valle aseguró que los pagos que realizó en su momento a Luis Gustavo Moreno fueron por concepto de su salario y no como sobornos para verse favorecido con esa red de corrupción judicial.

“De los nueve casos en los que Luis Gustavo Moreno fue mi abogado durante tres años, nunca me salió un sólo caso resuelto ni en favor ni en contra, todo lo contrario, el 6 de marzo de 2017 me imputaron cargos por un caso de unas instituciones educativas que hoy se está debatiendo y ya se ha verificado que cada biblioteca fue entregada (…) Yo hago una pregunta ¿Quién paga o quién ofrece o quién recibe un servicio para que lo imputen? ni el más estúpido, ni el más bobo de este mundo’, agregó.