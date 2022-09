Presidenta de la Corte Constitucional lanzó criticas por no cumplir los fallos de ese tribunal

En medio de la instalación de la versión 17 del encuentro ‘Todos Somos jurisdicción Constitucional’ que se desarrolla en Villa de Leyva, la presidenta de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, lanzó fuertes cuestionamientos por no acatar los fallos de ese alto tribunal.

“La Corte Constitucional observa que en algunos asuntos su jurisprudencia, especialmente la asentada en resolver demandas contra providencias judiciales no ha sido de recibo en las jurisdicciones especializadas”, dijo la magistrada al referirse a los jueces y magistrados de la República.

Pardo dijo que su critica no se trata “de un choque de trenes” sino de una invitación a que “toda la rama judicial tenga una misma voz”, en el sentido de que se apliquen uniformemente los fallos judiciales.

“No se trata de un choque de trenes, sino de una conversación entre pares, de un dialogo horizontal. Vamos a bajar la guardia y a admitir que nuestra jurisprudencia puede estar equivocada, que tal vez hay aristas que no se tuvieron en cuenta y esa es la actitud de la Corte Constitucional”, dijo.

La magistrada añadió que se trata de “trabajar juntos para resguardar la supremacía de la Constitución (…) que permita identificar las dificultades que puedan haberse presentado en las otras jurisdicciones a propósito de la recepción de la jurisprudencia constitucional”.

“El ponernos de acuerdo los jueces es primordial de cara a derechos y principios como el derecho a la igualdad y la seguridad jurídica. No es posible que sigamos manteniendo decisiones judiciales no unificadas no solo al interior de cada una de las altas cortes, sino de la Rama Judicial debemos procurar una justicia igualitaria y sólida”, puntualizó la presidente de la Corte Constitucional.