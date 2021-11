Presidente de la Corte Suprema envía duro mensaje a quienes cuestionan decisiones de los jueces

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández hizo fuertes criticas a quienes cuestionan las decisiones judiciales y a los jueces que dejan en libertad a las personas capturadas por que no se cumple el debido proceso.



En medio del encuentro de la Jurisdicción Ordinaria – conflictos sociales y polarización, Hernández dijo que cuando las decisiones judiciales entran en el juego de la polarización, “se interfiere en el funcionamiento de la democracia, y la polarización puede atentar contra el Estado de Derecho”.



“El sistema de justicia no puede ser un poder portátil que se evalúa o se define a conveniencia según las circunstancias y según el acusado”, dijo Hernández al echar pullas al partido de Gobierno y varios congresistas que en su momento cuestionaron fuertemente las decisiones judiciales en torno a la investigación por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe.

Hernández en su intervención dijo que “cuando el sistema de justicia se traslada al espectáculo de las redes sociales lo que se busca es el deterioro de la legitimidad institucional”.



“Expone a la cultura que legitima la violencia como forma de solución de los conflictos y deslegitima la justicia, la paz las acciones de perdón, de verdad, de reparación y los intentos de dialogo”, dijo Hernández sobre el espectáculo de las decisiones en redes sociales.



El presidente de la Corte Suprema dijo que el problema no es que se critiquen las decisiones porque para él eso hace parte de la democracia, sino que se haga sin conocer de fondo las razones que llevaron al juez a tomar la decisión.



“El problema es que se haga desde la superficialidad del desconocimiento sin argumentos en ocasiones desde la idea de que hay personas a las que la justicia no puede tocar porque se encuentran por encima de la ley”, dijo.

Por esa razón, el magistrado defendió cabalmente a los jueces que dejan en libertad a los capturados.



“Los jueces resolvemos el conflicto en derecho, ni capturamos, ni acusamos (funciones de la Fiscalía) estamos para proteger la libertad de todos los ciudadanos por sobre todo cumplimos con ese compromiso ético por grabe que sea la conducta cuando no se observa el debido proceso, así como también ordenados la restricción de derechos cuando el procedimiento no tiene tacha”, dijo.



Hernández celebro la reforma a la justicia y pidió más presupuesto y jueces para la descongestión a la justicia, “la construcción de los palacios de justicia que se emprendan deben visionar ese crecimiento en el cual han de estar comprometidos los gobiernos de todos los niveles”, dijo.