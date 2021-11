La procuradora general de la nación, Margarita Cabello, dio a conocer que ha abierto alrededor de 200 investigaciones en el desarrollo del proceso que se adelanta en contra de la Fuerza Pública por presunta extralimitación en sus funciones en el desarrollo del paro nacional.

En entrevista con el diario El Espectador, la funcionaria indicó que le han quitado a la Policía algunas investigaciones por poder preferente, y que en este momento ha abierto 86 indagaciones, 94 procesos disciplinarios, y tres pliegos de cargos.

La procuradora Margarita Cabello, afirmó que efectivamente “en el paro hubo excesos de la Fuerza Pública”.

Al ser indagada por los bombardeos que en este gobierno se han presentado y en los que han muerto menores de edad, dijo que por estos hechos hay tres indagaciones y la solicitud a las fuerzas militares de los detalles del protocolo cumplido antes de iniciar el bombardeo. “Para la Procuraduria todo menor de 18 años debe ser protegido por la constitución y por nosotros”, precisó.

En la entrevista con el diario, la procuradora comentó que “nadie puede garantizar 100% que en un bombardeo no existan menores de edad. Pero las fuerzas militares sí deben garantizar el cumplimiento máximo de los protocolos para evitar ese riesgo. Siempre hay unas actas y un proceso de preparación para los bombardeos y esa documentación la necesitamos para ver que sí hubo el rigor necesario”.

En cuanto a la investigación del caso Mintic, Margarita Cabello, indicó que “ya se abrió la indagación frente a funcionarios del Mintic y, como hicimos toda la parte probatoria, vamos a fijar fecha para juicio. Notificamos a las partes para que hagan descargos. Nosotros llamamos a la secretaria general del Ministerio, Adriana Meza; al director técnico de infraestructura, Camilo Jiménez; a la subdirectora de gestión contractual, Sandra Orjuela, y al representante legal de Centros Poblados, Luís Fernando Duque.

Cabello, se refirió además al caso de Martha Sepúlveda y sobre el derecho a morir dignamente. Manifestó que “las decisiones de la corte constitucional, aunque no se conozca el contenido completo, producen eficacia desde el momento en que fueron tomadas y notificadas. Eso yo quisiera aclararlo, porque había dudas y algunas entidades dijeron que no era así. Como Procuraduría tengo que hacer que se respeten las decisiones de la Corte Constitucional, que determinó que ya no era suficiente que existiera una enfermedad terminal, sino que se podría permitir la posibilidad de aplicar la eutanasia con la voluntad consciente de la persona afectada cuando le generara un sufrimiento intenso, ya sea físico, psíquico o de otra naturaleza”.