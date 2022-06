Procuraduría alertó por fallas en entrada de operación del proyecto para descontaminar el río Bogotá

La Procuraduría General de la Nación se mostró en contra de una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó poner en funcionamiento las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (Ptar Salitre) para descontaminar el río Bogotá, a pesar de que no todo está listo aún.

De acuerdo con información que recibió la Procuraduría por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), hay fallas en los equipos, falencias en los diseños de la planta, ausencia de la matriz de equipos y conectividad con el centro de control, además de falta de repuestos.

A juicio de la Procuraduría, las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (Ptar Salitre) no podrían entrar en funcionamiento a pesar de la orden dada por el Tribunal, porque podría ponerse en riesgo el objetivo del proyecto que es impedir que “aproximadamente 450 toneladas mensuales de basura lleguen al río”.

“La decisión de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, que ordenó “al Consorcio Interventor IVK expedir de manera inmediata el certificado de aceptación de terminación del Hito I, como también a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado iniciar la operación de la PTAR Salitre con la asistencia del Consorcio Expansión PTAR Salitre”, puede poner en riesgo su buen funcionamiento, aduciendo los riesgos técnicos que implica la entrega presurosa y sin asidero contractual de la planta”, señaló la Procuraduría a través de un comunicado.

Ese organismo de control señaló que tiene conocimiento de que el Consorcio Expansión PTAR SALITRE – CEPS estaría incumpliendo sus obligaciones contractuales sobre el proyecto.

En ese sentido, la Procuraduría también aseguró que a pesar de esos supuestos incumplimientos, la autoridad encargada no ha impuesto algún tipo de sanción a ese consorcio.

“El Consorcio IVK, interventor del contrato No 803 de 2016, ha expuesto la trazabilidad y la relación del presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Consorcio Expansión PTAR SALITRE – CEPS. No obstante, la Corporación Autónoma Regional no ha iniciado ningún procedimiento administrativo sancionatorio en contra del contratista, ni ha dado aplicación a lo establecido en la cláusula de garantía del plazo de terminación", señaló la Procuraduría.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Salitre, hace parte del Plan de Saneamiento y Recuperación del río Bogotá y está a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

De acuerdo con la información en la página oficial del proyecto, su objetivo será tratar “un volumen de 7.0 m3 de agua por segundo, e impedirá que un promedio de 450 toneladas mensuales de basuras llegue al río. Será decisivo para lograr la descontaminación del río Bogotá”.