Procuraduría cuestiona aplazamiento de diligencia contra Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación

La Procuraduría General consideró que la no asistencia de su delegado a la diligencia en el proceso que se le adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no era excusa para aplazar dicha diligencia.

El procurador cuarto de investigación y juzgamiento penal, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, manifestó que la participación del agente del Ministerio Público no es un requisito para instalar y realizar diligencias y procesos penales adelantados bajo la ley 600 del año 2000.

"Es jurídicamente incorrecto afirmar que la declaración del senador Gustavo Petro Urrego no se pudo llevar a cabo por la inasistencia tanto del delegado de la Procuraduría así como la del congresista, ya que la no asistencia de este delegado no imposibilita la práctica de esta prueba", aseguró el procurador delegado.

En una carta enviada al representante Mauricio Toro Orjuela de la Comisión de Acusación, el procurador le recordó que desde el pasado primero de marzo se tenía conocimiento que el senador Gustavo Petro no acudiría a dicha diligencia por encontrarse fuera del país.

"Fue entonces la no asistencia del declarante y no la ausencia de este servidor lo que imposibilitó la diligencia del testimonio mencionado" , manifestó el delegado de la Procuraduría.

Aclaró que él le comunicó a la secretaría de esa Comisión vía WhatsApp la imposibilidad de asistir a dicha diligencia debido a que tenía que rendir sus alegatos finales dentro del proceso penal adelantado contra el exmagistrado Francisco Ricaurte en donde actúa como Agente Especial.

Para el procurador Sanjuán Gálvez con dicha carta busca dar claridad a la opinión pública de lo que verdaderamente ocurrió por su no asistencia a esa diligencia.