Procuraduría deja en firme suspensión provisional a Álvaro Leyva 

Álvaro Leyva seguirá fuera de su cargo como canciller, luego de que la Procuraduría rechazara un recurso que pedía levantar la suspensión provisional, al argumentar que los hechos que motivaron la medida ya habrían desaparecido.

El procurador delegado para este caso, Ernesto Espinosa, concluyó que esos hechos siguen vigentes, por lo que no podría levantarse la suspensión provisional y dejó vigente la sanción impuesta el 24 de enero de este año.

“La conclusión a la que se llega es que no han desaparecido (los hechos) y al no haber desaparecido, pues de suyo es que no se podrá levantar, no se podrá revocar la medida de suspensión provisional y así se dispondrá por parte del delegado ponente como presidente de la sala en relación con la solicitud que se nos ha elevado”, afirmó Espinosa durante la diligencia.

Noticia en desarrollo...