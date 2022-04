Desde la Procuraduría confirmaron a RCN Mundo que no se ha asumido el poder preferente sobre las investigaciones disciplinarias contra uniformados del Ejército, por el operativo que se llevó a cabo el pasado 28 de mayo en la vereda Alto Remanso (Puerto Leguízamo), ubicada en el departamento del Putumayo, donde según denuncias de la comunidad murieron varios civiles.

La Procuraduría delegada para los Derechos Humanos está a la espera de que las Fuerzas Militares entreguen una copia del “expediente 019/ 2022”, que tendría información clave para que la Procuraduría decida asumir las investigaciones en materia disciplinaria.

“Una vez llegue se analiza el expediente de emite un concepto sobre si se estima que se debe asumir el poder preferente”, dijo a RCN Mundo una fuente de la Procuraduría, que señaló que se inició el trámite para tomar decisiones al respecto.

“No se ha ejercido el poder preferente. Hay vacancia judicial esta semana; no se ha recibido el expediente, la gente está por fuera y aún no hay documento de poder preferente y/o apertura de alguna instancia disciplinaria”, señaló otra fuente de dicha entidad.

El pasado 30 de marzo, el procurador Javier Sarmiento, delegado para los Derechos Humanos, envió un requerimiento con carácter de urgencia al comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, con información de la Operación Militar en Puerto Leguízamo.

En ese documento, la Procuraduría pidió, “i) copia de la orden de operaciones que soportó el desarrollo de la operación militar el pasado 28 de marzo de 2022 en el área de la vereda El Remanso, municipio de Puerto Leguízamo. ii) Copia del informe operacional rendido en el marco del despliegue militar del pasado 28 de marzo de 2022 en el área de la vereda El Remanso, municipio de Puerto Leguízamo”.

También pidió, “ un informe de muertes en desarrollo de esta operación militar, heridos, recuperados, desmovilizados, desvinculados y/o sometidos, incautaciones de material de guerra, intendencia, comunicaciones y demás información relacionada con los resultados sobre la misma. iv) Se informe si por los hechos relacionados la Inspección General de las Fuerzas Militares o alguna unidad militar, realizó la apertura de indagación preliminar o investigación disciplinaria”.