Procuraduría insiste en que contagiados con COVID-19 sean incapacitados

En una comunicación enviada al ministro de Salud, Fernando Ruiz, la Procuraduría General le solicitó que se permita a los médicos entregar incapacidades laborales a aquellas personas que resulten con dictamen positivo por coronavirus pero no tienen síntomas graves o son asintomáticos.

Para el Ministerio Público, la actual normativa que impide a los médicos entregar incapacidades médicas por COVID-19 no estaría sirviendo de nada para combatir el contagio de la enfermedad, pues la mayoría de ese grupo de personas trabajan para su sustento diario.

“Resulta alarmante que los trabajadores del sector de la salud, construcción, manufactura, vigilancia, seguridad privada, limpieza, aseo, entre otros, que no pueden realizar actividades desde casa y necesitan desplazarse hasta sus lugares de trabajo, no reciban la incapacidad médica para justificar el ausentismo laboral ante el empleador, ya que al no realizar la actividad para la que fueron contratados generaría que no reciban su salario”, señaló el procurador delegado para la Salud, Gelman Rodríguez

El procurador delegado señaló que ante la incapacidad de recibir permiso médico por enfermedad, ese grupo de trabajadores. “Tampoco tendrían derecho a recibir el subsidio económico por parte de la EPS o ARL, lo que iría en contravía de los derechos fundamentales del trabajador y de su familia”.

Por eso la Procuraduría le solicitó al Ministro de Salud, “modificar el inciso segundo del artículo 8° del Decreto 1109 del 2020, que establece la inhabilidad de que esos trabajadores reciben la incapacidad médica por coronavirus".

“Establecer que independiente de que un trabajador manifieste o no síntomas por Covid-19, se reconozca la incapacidad laboral por la totalidad del tiempo que debe estar aislado, con el fin de evitar que los derechos de los trabajadores sean vulnerados, garantizar su sostenibilidad económica”, puntualiza la misiva enviada al Ministro.