Procuraduría investiga irregularidades en construcción del polémico puente Hisgaura

El contratista, el supervisor y el interventor en la construcción de dos puentes, entre el que se encuentra el puente Hisgaura, en la vía Curos - Málaga, son investigados por posibles irregularidades, retrasos y fallas surgidas durante la ejecución del contrato.

Los investigados son Juan Carlos Gómez Ibáñez, como supervisor, y Luis Eduardo Quintero Cuéllar y Hermán Montenegro quienes en su momento figuraron como interventores integrales entre 2014 y 2018.

Los tres deberán responder por su actuación en el convenio suscrito por el Fondo Adaptación y la firma española Sacyr. Allí se había definido que debían construirse puentes en el sitio punto 43 y el puente Hisgaura para los cuales se había definido una inversión cercana a los $100 mil millones.

Puede ampliar: Jugadores del Atlético Bucaramanga, agredidos por barras del equipo

Por esta razón la Procuraduría formuló pliego de cargos a los contratistas quienes habrían omitido e incumplido sus deberes al no informar en la fase inicial de preconstrucción que los diseños aplicables a las obras que no se ajustaban y correspondían a la norma técnica de diseño adecuada para la construcción de puentes, en particular el puente atirantado Hisgaura.

Es así cómo se investiga si los retrasos en la advertencia y en la realización de los ajustes técnicos necesarios para seguir adelante con los trabajos produjeron un detrimento patrimonial al elevar el presupuesto inicial el cual pasó de $80 mil 40 millones 160 hasta $103 mil 320 millones 388.

Con base en esto el ente de control calificó provisionalmente la conducta de estas personas como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Lea además: ¡A pagar el impuesto predial! Conozca los descuentos de Bucaramanga y Floridablanca

Al final con los recursos asignados y pese al incremento de recursos de inversión, sólo se construyó el puente Hisgaura, mientras que el acceso en el sector La Judía está a la espera después de más de 8 años.