Procuraduría lanzó advertencias sobre entrada en funcionamiento de Hidroituango

A través de una carta dirigida al gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, a los directores de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Dagran, y a las ministras de Minas y Medio Ambiente, la Procuraduría entregó 10 consideraciones respecto a los avances en la puesta a punto de lo que será la entrada en operación del proyecto Hidroituango.

El ente de control manifestó que ante el flujo continuo del agua por el vertedero es necesario poner cuanto antes en funcionamiento las turbinas para reducir el riesgo, pero sin dejar de hacer las pruebas necesarias. Además, que la decisión de entrada en operación debe responder netamente a criterios estrictamente técnicos.

Este pronunciamiento se conoce luego de que el alcalde Daniel Quintero indicara que hoy se realizarán, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en la zona nuevas pruebas y que dependiendo de estas se determinará si son necesarias nuevas evaluaciones o en caso contrario la megaobra podría iniciar su funcionamiento en los primeros 15 días de noviembre.

"El riesgo se incrementa por el tiempo de exposición a una amenaza, de allí que cualquier demora en las obras o pruebas necesarias para poner en funcionamiento las unidades de generación representa un mayor riesgo para los trabajadores y para las comunidades aguas abajo de la presa", indica el documento de la Procuraduría.

En su carta, la Procuraduría también advirtió que el proyecto cuenta con “serias falencias” en el manejo de la Gestión del Riesgo de Desastres, en localidades aguas abajo: Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí. Que hay planes desactualizados, no hay gestión documental ni continuidad en los procesos, no cuentan con el personal adecuado para manejar este asunto y los organismos de socorro no tienen el personal, entrenamiento, ni los equipos necesarios para la atención de emergencias.

Por eso, el ente de control hizo un llamado a los alcaldes de estos municipios para que fortalezcan los organismos de gestión del riesgo en sus territorios.

"Es pertinente precisar que este fortalecimiento deberá involucrar a todos aquellos municipios que puedan llegar a estar en el área de afectación en función de las variaciones de la contingencia", detalla la carta.