Procuraduría llama a declarar a Antonio Sanguino por contratos de la UAESP

La Procuraduría citó para este 13 de abril a las tres de la tarde, al exsecretario de Gobierno de Bogotá, Antonio Sanguino, para que rinda versión libre sobre la denuncia que se dio a conocer por intervención del exfuncionario en tres contratos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Esta es la respuesta de la autoridad disciplinaria ante la solicitud pública que hizo el ex secretario para que la Procuraduría lo escuchará en una declaración formal y juramentada por lo que ahora la diligencia estará a cargo del procurador Samuel Ricardo Perea Donado, delegado disciplinario de Instrucción 9, cuarto para la Contratación Estatal.

Recordemos que, según una denuncia hecha por el contratista Sergio Venegas, Sanguino intervino en tres contratos ante la UAESP, pues el empresario aseguró que el excongresista intervino en la elección del proceso de adjudicación del relleno sanitario, el alumbrado público y administración de cementerios.

Antonio Sanguino ha declarado en repetidas ocasiones que los señalamientos de los contratistas son falsos, por lo que presentó una denuncia penal en la Fiscalía contra Venegas para que las autoridades investiguen la supuesta responsabilidad del contratista en los delitos de injuria y calumnia.

En esa ocasión, el exsenador rechazó las acusaciones asegurando que los contratos en los que supuestamente interfirió, fueron procesos en los que no hubiera podido participar.

“En particular el contrato del relleno sanitario que fue adjudicado en el año 2010, en tiempos de Samuel Moreno. Dice que yo participé en el direccionamiento del alumbrado público y saben ustedes y la opinión pública, que el alumbrado público se presta en la ciudad, no como producto de una licitación, sino de un convenio con Codensa y también el proceso de cementerios que se adjudicó cuando yo estaba de senador de la República y que no tenía nada que ver con esos contratos", explicó Sanguino.

Además, en los últimos días, Antonio Sanguino anunció su salida de la Secretaría de Gobierno asegurando que se lanzará a la campaña para ser gobernador del departamento del César.