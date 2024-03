Procuraduría mantiene en firme el juicio contra Daniel Quintero por participación en política

La Procuraduría mantuvo en firme el avance del juicio disciplinario contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien es investigado por supuesta participación en política durante la carrera presidencial en 2022.

El exmandatario presentó un recurso que pedía la nulidad del proceso argumentando supuestos vicios en el desarrollo del caso, por lo que alegaba que el expediente debía ser archivado.

El procurador delegado rechazó los argumentos pues afirmó que en todo momento se dieron garantías para el debido proceso.

“Como garantía fundamental del investigado cuando existan irregularidades que afectan el núcleo esencial del derecho, que lo limitan en su ejercicio o que lo socavan en alguna de sus expresiones, tales como el derecho a la defensa, a la competencia de juez natural o el derecho a ser escuchado y vencido en juicio. El debido proceso como derecho en principio tiene consagración constitucional”, dijo el procurador.

La defensa alegó supuesta falta de competencia, por lo que el funcionario respondió que en un auto previo, el viceprocurador Silvano Gómez resolvió el mismo argumento y determinó que la Procuraduría si tiene la capacidad de realizar investigaciones contra funcionarios de elección popular.

“La solicitud sobre la competencia en este asunto fue objeto de definición en el auto que resolvió la consulta frente a la suspensión provisional de adentro o cargo, pues, como quedó visto, se trató de uno de los argumentos vacilares de la solicitud de revocatoria de la medida elevada en ese momento por la de la autoformulación de cargos, el viceprocurador se pronunció, entre otros aspectos, sobre la competencia atribuida a la Procuraduría General de la Nación”, añadió el funcionario.

Luego de la diligencia, Quintero denunció que según una información que conoció, al parecer la Procuraduría ya tendría listo el fallo en su contra y que adelantar el juicio sería solo trámite.

“En este caso, lamentablemente, de la Procuraduría nosotros tenemos información de que el fallo ya está escrito, de que están esperando que nos defendamos para sacarnos del camino para que no podamos llegar a las elecciones del 2026, que se le quite el derecho no solo a nosotros sino a los ciudadanos de elegir a quien quieran”, afirmó Quintero.

El Procurador suspendió la audiencia para reanudarla el próximo 20 de marzo en la que se realizarán nuevas etapas para avanzar en el juicio contra el exmandatario de la capital de Antioquia.