Procuraduría no presentó concepto en el caso del nombramiento del Mindefensa

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó la designación de Diego Molano como ministro de Defensa, sin el concepto de la Procuraduría General de la Nación.

En el fallo de 26 páginas, el Tribunal señala que “el agente del Ministerio Público designado ante este despacho no allegó concepto”.

Esa situación generó cierta incertidumbre sobre el debate que deba adelantar el Consejo de Estado, cuando el caso llegue a estudio de segunda instancia.

Expertos jurídicos como el exprocurador Jaime Bernal Cuellar y el exmagistrado del Consejo de Estado, Jaime Santofimio, explicaron a RCN Mundo que el debate no se perjudicará.

Ambos jurídicos señalaron que la Procuraduría no está obligada a enviar conceptos a los tribunales y que de todas maneras si estima hacerlo, lo puede enviar ante el Consejo de Estado.

“No son conceptos vinculantes, por lo que existe una discreción en opinar o no. Lo aconsejable es de que opine, porque eso permite cumplir los requisitos, pero si no opina, no hay forma de que vicie la decisión”, dijo el exprocurador.

“El Ministerio Público opina, tanto en primera como en segunda instancia, y es posible que envíe el concepto en la segunda instancia. Pero el concepto del Ministerio Publico no es necesario, ni compromete la legalidad del fallo”, dijo el exmagistrado Santofimio.

Lo que viene en ese proceso es que la defensa del ministro Molano presentará el recurso de apelación a la decisión y el caso pase a revisión en segunda instancia en el Consejo de Estado.

Desde el Tribunal Administrativo estiman que la decisión final se conozca en máximo dos meses; sin embargo, fuentes cercanas al Consejo de Estado señalan que la decisión podría darse cuando Molano ya no sea ministro por el cambio de gobierno.

Lo cierto es que, mientras que el fallo del Tribunal no esté en firme, el ministro Molano seguirá ocupando su puesto en el actual Gobierno.