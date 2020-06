Procuraduría pide medidas para conjurar crisis del coronavirus en el Chocó

A través de una carta enviada al ministro de Salud, Fernando Ruiz, el procurador General, Fernando Carrillo le solicitó que en un plazo de 24 horas envíe al departamento del Chocó un equipo profesional de la salud para ayudar a conjurar la crisis por la Covid-19.

Según Carrillo, ese equipo de salud deberá estar en la capacidad de establecer un plan de acción para mitigar el aumento de contagios.

Según las cifras que expone el Procurador al Ministro en un mes los casos se han incrementado exponencialmente colapsando las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

“A 15 de mayo tenía 42 casos positivos de Covid-19 y que con un crecimiento del 1.700% hoy reporta 715 casos, que ya derivaron en una ocupación del 100% de las UCI y 21 fallecimientos”, dice.

El Procurador lanzo una voz de alerta porque entre los enfermos hay personal medico y asistencial y sumado a esa situación, faltan equipos necesarios para atender a los pacientes.

“Al departamento aún no llegan todos los equipos necesarios para la expansión de la infraestructura y la puesta en funcionamiento de nuevas UCI, no cuenta con suficiente personal médico, insumos y medicamentos, y no han sido pagados en su totalidad los pasivos laborales de los hospitales públicos que superarían los $18.000 millones de pesos”, dice.

El Procurador le reiteró al Ministro de Salud la importancia adelantar más pruebas y acelerar el reporte de los resultados de las mismas, además solicitó la puesta en marcha de las nuevas camas de primero y segundo nivel de complejidad en hospitales de campaña y de nuevas UCI, y el suministro de equipos, medicamentos, insumos médicos y elementos de protección personal.

A lo anterior se suman los constantes llamados que ha hecho el procurador Carrillo para la aplicación de medidas sanitarias, y el reforzamiento de las medidas de distanciamiento social.

Finalmente, Carrillo le solicitó al Ministro de Salud un informe detallado sobre de las acciones tomadas para hacer frente a la crisis sanitaria en el Chocó.