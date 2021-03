Procuraduría ratifica proceso contra exsecretario ejecutivo de la JEP por viajes de exguerrilleros

La Procuraduría General negó tumbar el proceso disciplinario que se adelanta contra el exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, por presuntamente avalar la salida del país de ocho exguerrilleros de las Farc en el 2018.

Para el Ministerio Público, el proceso no se podría archivar porque se encuentra en etapas previas de “exploración de la verdad y de los hechos materia de investigación”.

Sin embargo, el organismo de control disciplinario no cerró del todo la puerta para archivar eventualmente el caso. El procurador German Lizarazo aseguró que posiblemente iban a tener en cuenta las peticiones de Correa en decisiones futuras.

“En este momento impedimos la decisión de archivo, pero los argumentos esbozados por las partes son argumentos que serán tomados en cuenta por el despacho para analizar las decisiones que vayan a definir el proceso que nos ocupa”, manifestó.

A Correa se le investiga por firmar unas actas que dieron lugar a la salida del país de ocho exguerrilleros de las Farc. Él ha asegurado que esos documentos se avalados a sus espaldas.

“Fueron firmados por dos subalternos míos que estaban encargados de firmar las actas para esos viajes”, dijo Correa en la audiencia en la cual pidió nulidad del proceso.

Igualmente reiteró su inocencia: “yo me voy a defender. Me voy a mantener porque yo nunca voy a decir nada distinto a que soy inocente, yo no di esos permisos, los dieron otros, la denuncia es temeraria”.

El abogado del exsecretario ejecutivo de la JEP reiteró la petición de archivar el proceso y el Procurador delegado aplazó la diligencia para estudiar nuevamente la petición y volver a decidir en una próxima diligencia. El 15 de abril se conocerá la decisión.

Los excombatientes de las Farc que recibieron ese permiso para salir del país fueron Pastor Alape, quien viajó a Quito, Ecuador, entre el 2 y 5 de abril de 2018, con el argumento de hacer gestiones de paz; Hugo Ancizar Pérez, quien viajó a Machala, El Oro, Ecuador, entre el 5 y el 30 de marzo 2018, con el argumento de “visita familiar”; Andrés Mauricio Zuluaga, quien viajó a España del 4 al 14 de mayo con el argumento de “actividad cultural”.

También se habla del viaje de Gustavo Joanis Bedoya a Chile entre el 26 de marzo y el 30 de mayo de 2018; y el viaje de Ismael Alberto Zuñiga a Quito, Ecuador, entre el 2 y el 5 de abril de 2018.