Procuraduría visitó Kenworth por supuestos sobrecostos en compra de carrotanques

La Procuraduría visitó este miércoles la sede de la empresa Kenworth, con el objetivo de analizar posibles sobrecostos en la cotización de los carrotanques para La Guajira.

Esta acción es una de las pruebas que recopila la Procuraduría por los supuestos sobre costos que son objeto de investigación por parte de ese organismo.

Este proceso corresponde al proceso abierto contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, por las presuntas irregularidades presentadas en la compra de 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira.

La visita a Kenworth se da luego de que el actual director de la unidad, Carlos Carrillo, reveló que la entidad había adquirido un total de 80 carrotanques, y no 40, como se había informado inicialmente por López.

En las revelaciones, Carrillo también mencionó que el gasto de ese contrato ascendería a $46.800 millones para los carrotanques de tipo doble troque y $29.000 millones.

"La entidad no compró 40 carrotanques, sino 80, de los cuales solo dio a conocer 40 que además no pondrán operar por qué no tienen póliza de seguro", reveló el director de la entidad.

Además, reveló que los 40 carrotanques originalmente dados a conocer por la entidad no pueden ser operados debido a la ausencia de pólizas de seguro adecuadas.

La falta de esos requisitos de ley, generan que esos vehículos deban permanecer almacenados en un batallón militar en La Guajira, sin cumplir con su función vital de suministro de agua en la región.

Luego de esta visita de a Procuraduría a la empresa Kenworth, el organismo continuará recopilando las pruebas para establecer las posibles irregularidades que se habrían registrado en la firma de ese contrato.