Proyecto de ventana pensional ¿engavetado en el Congreso?

El representante a la Cámara del Partido Conservador, Juan Carlos Wills, denunció que el proyecto de ley de que permitiría que los hombres mayores de 52 años y las mujeres mayores de 47, con 750 semanas cotizadas en cualquier régimen, soliciten el traslado a Colpensiones, lleva cinco semanas agendado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sin discutirse.

“La comisión pone en el orden del día nuestro proyecto de ley, pero no lo suben del punto cuatro. No sabemos qué está pasando dentro de la Comisión y la Mesa Directiva, y no sube el proyecto de ley. Necesitamos sacar adelante el cambio de régimen pensional de todas las personas que les faltan menos de diez años para pensionarse”, dijo.

Por su parte, el representante Jairo Cristo, presidente de la comisión, aseguró que no hay ningún motivo o razón para entorpecer el proyecto. Sin embargo, lo que se está esperando es que, al ser similar al de un artículo de la ley de Presupuesto, se sabe cómo queda ese artículo.

“Este proyecto de ley, la Mesa Directiva ha decidido tenerlo agendado; sin embargo, estamos mirando otras prioridades. ¿Por qué no se ha discutido? Hay que recordarles a los colombianos que dentro de la ley de presupuesto hay un artículo muy parecido que define un traslado exprés entre el régimen de prima media y el régimen de orden individual. Estamos esperando cómo queda ese artículo para discutirlo”, sostuvo.

Cristo agregó que no hay ningún interés de engavetar el proyecto. “Tenemos que ser muy responsables con las finanzas del país. No hay ninguna razón o motivo. Solo estamos esperando que la ley de presupuesto sea aprobada”.

Finalmente, Wills recordó que con este proyecto se busca beneficiar a cerca de 460.000 familias "que fueron víctimas de los fondos privados".

"Hoy no estamos dándole un premio a nadie, estamos legislando en derecho y en justicia para unas personas que fueron víctimas de los fondos privados", manifestó el representante a la Cámara.