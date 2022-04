El Alto Comisionado Para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, les recordó a los integrantes de las extintas Farc, que hoy están en el Congreso, que en los acuerdos firmados en La Habana se pactó contar la verdad sobre lo hecho durante los años de militancia, lo que incluye sus nexos con el narcotráfico.

En ese sentido, el funcionario enfatizó en que la discusión no debe ser si estaba escrito taxativo o no, el compromiso de entregar las rutas del narcotráfico, pero sí el de contarle la verdad al pueblo colombiano.

"Lo que ocurrió es un chiste. Lo que ocurrió se parece más al cinismo que a cualquier otra cosa. Frente al tema de si estaba escrito taxativo o no, esa no es la discusión este no es un problema de que esté preciso en un documento, este es un gran debate sobre lo que requiere el pueblo colombiano que es la verdad", señaló Restrepo Gómez.

El pronunciamiento se da en respuesta a las declaraciones de Marcos Calarcá, quien aseguró que, "en el acuerdo, por ninguna parte dice que hay que entregar rutas de narcotráfico, porque por ninguna parte en La Habana, se pudo demostrar que éramos narcotraficantes".

Lea también: Exfarc dice que no se pudo demostrar que eran narcotraficantes y causa polémica en el Congreso

En ese sentido el Alto Comisionado indicó que, "para nadie es un secreto que el narcotráfico ha sido y es el gran combustible de los grupos armados organizados, prueba de ello es que quienes están hoy en las disidencias se han dedicado al narcotráfico, pero también hay casos puntuales en el pasado cuando existían las FARC y muchos de ellos que hoy -firmantes- están en la legalidad, pero en su momento (y es de conocimiento de la opinión pública) estaban inmersos en el negocio del narcotráfico".

¿Qué dicen los acuerdos sobre las rutas del narcotráfico?

En los acuerdos firmados por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc el 12 de noviembre de 2016, en el punto 4 titulado Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, se lee que el compromiso del Gobierno Nacional es el de "intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional".

Pero, a la par se indica que, el compromiso de las Farc es el de "contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno".

También dice que: "Será compromiso de todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito (…) aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada, sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades".

Le puede interesar: Mancuso confirma que habló con Gustavo Petro y defiende su propuesta de perdón social

Además, en el numeral 4.3.1. Judicialización efectiva, se pactó que: "El Gobierno Nacional impulsará la cualificación y fortalecerá las capacidades para la judicialización efectiva de los miembros, en especial los principales responsables, de las organizaciones del crimen organizado, mediante el diseño e implementación de una estrategia nacional que incluya estrategias regionales que permita el fortalecimiento y articulación de instancias y mecanismos de investigación y judicialización de las redes criminales asociadas al narcotráfico".

Y se establece como una de las medidas: "El fortalecimiento y ampliación de la cooperación regional e internacional para identificar las redes, sistemas de comercialización y rutas de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico".

Entre tanto, en el punto 4.3.2. denominado como 'Estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos', se lee que, "con el fin de superar integralmente el fenómeno de la producción y comercialización de drogas ilícitas y eliminar los factores que estimulan las economías ilegales, facilitan la financiación de las redes de crimen organizado, permiten el lucro ilegal (...)", y se establecen medidas como la identificación de la cadena de valor del narcotráfico.