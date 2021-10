¿Qué hacer con los niños venezolanos abandonados? Debate en la Corte Constitucional

Actualmente existe un vacío jurídico sobre la situación de adoptabilidad o el futuro de los niños que tienen nacionalidad venezolana pero que por alguna razón fueron abandonados por sus padres en el país y no tienen familia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familias (ICBF) dice que esos niños no pueden darse en adopción y que es imposible buscar a su familia por los inconvenientes diplomáticos con el vecino país.

Lea también Fiscalía mantiene investigación contra el jefe de inteligencia del Ejército Nacional

El Ministerio de Relaciones Exteriores argumenta que es imposible otorgar una nacionalidad colombiana a alguien que ya tiene nacionalidad.

Esa situación deja a ese grupo de niños con total desprotección frente a su derecho a tener y crecer en una familia, pues tendrían que pasar su niñez y adolescencia en hogares del Estado hasta que cumplan la mayoría de edad.

Ese es el debate que llegó a la Corte Constitucional a través de una tutela que promovió una abogada en representación de un niño de nacionalidad venezolana que fue abandonado por sus padres en el país.

Según los hechos de esta historia, el niño fue abandonado en una casa en noviembre de 2019 con apenas tres años de edad. La mujer que se quedó a su cargo le dijo al ICBF que la mamá se lo había dejado a su cuidado, pero nunca regresó, “además, señaló que no sabía cuál era su paradero actual o el de cualquier otro familiar del menor de edad”.

Actualmente el niño esta en manos del ICBF que no sabe qué hacer para restablecer sus derechos, “les ha sido imposible repatriarlo, reintegrarlo a su familia o declararlo en adopción (…) no cuentan con las herramientas para adoptar una medida de protección definitiva (…) porque no existe un canal diplomático entre Colombia y Venezuela que permita la búsqueda de los familiares (…) o consentir que sea declarado en adoptabilidad”, se lee en el documento que tiene la Corte.

Junto al Icbf, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que “existe un vacío legal para dar en adopción al menor de edad, puesto que no es colombiano. Por ende, ningún defensor de familia o juez puede pronunciarse sobre su adopción”.

Le puede interesar: Empleados de Hollywood se irán a paro por mejoras laborales

La Cancillería también afirma que “el ordenamiento jurídico actual no ofrece las herramientas necesarias para proteger a los niños extranjeros que tienen una nacionalidad y, sin embargo, han sido abandonados en Colombia”.

La Corte Constitucional podría pronunciarse y definir de qué manera se pueden garantizar los derechos de ese grupo de niños y si es necesario, ordenarle al Ministerio de Relaciones Exteriores que adopte medidas para protegerlos y darles una familia.