El Consejo de Estado avanza en el estudio de demanda contra la elección de Alexander Vega como registrador nacional. Ese alto tribunal ya escuchó a dos de los tres expresidentes de las altas cortes, quienes explicaron cómo fue el proceso de elección.

Los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro García y la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, reconocieron que no hubo publicidad en las entrevistas, que no hubo planeación en las preguntas y que no hay un documento oficial del proceso de puntuación de las entrevistas, sino “notas particulares de los entrevistadores”.

El próximo 11 de marzo esta citada la expresidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, quien al parecer fue quien habría propuesto cambiar de sitio de las entrevistas por las marchas que se desarrollaban en esa época en Bogotá.

Lea también: 'Otoniel' será presentado hoy ante una Corte de Nueva York para que responda por narcotráfico

Hasta el próximo 18 de mayo, el Conejo de Estado recibirá pruebas, después los alefatos finales de la Procuraduría, los abogados de Alexander Vega y los demandantes que piden tumbar su elección.

El proceso contra Vega se retoma en medio de la campaña por la presidencia de la República y fuentes críticas en su contra por los errores en las elecciones para elegir el Congreso de la República, que según la MOE, han recrudecido la percepción de fraude entre los ciudadanos.

La elección de Alexander Vega como registrador nacional se dio en octubre de 2019 y también estuvo rodeada de varias críticas, pues los entonces presidentes de las altas cortes decidieron cambiar las reglas del juego tradicionales para la elección y priorizar la entrevista del candidato antes de su experiencia o su hoja de vida para ocupar el cargo.

Lea además: Extradición de ‘Otoniel’ retrasaría investigaciones en la Corte Suprema: exmagistrados

La demanda señala que el día de la elección también se presentó algo aparentemente inusual. A última hora, el Consejo de Estado informó que las entrevistas a los candidatos se escucharían, a puerta cerrada, en el Centro Social de Oficiales de la Policía (Cespo) y no públicamente en el Palacio de Justicia.