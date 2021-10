Quedó en libertad Jimmy Moreno, líder del Congreso de los Pueblos, detenido en Popayán

Este miércoles recobró su libertad Jimmy Alexander Moreno, vocero nacional del Congreso de los Pueblos, capturado el pasado martes 28 de septiembre en la ciudad de Popayán, acusado por las autoridades del delito de rebelión.

Tras varios días de audiencias, el líder del movimiento político fue dejado en libertad debido a que la juez del caso consideró que la Fiscalía no presentó los elementos de prueba suficientes que permitieran determinar su supuesto vínculo con la guerrilla del ELN y también al indicarse que no representaba un peligro para la sociedad.

Ya en libertad, Moren se pronunció manifestando que el Gobierno adelanta una persecución contra los movimientos sociales y que se pretendía realizar un montaje judicial para privarlo de la libertad.

“Se ha dado un proceso de persecución en mi contra como líder y defensor de Derechos Humanos. Es una situación que ya hemos vivido en otros momentos en los que la Fiscalía General de la Nación realiza una serie de montajes judiciales, con el fin de criminalizar y judicializar a los movimientos sociales y populares”, dijo el líder del Congreso de los Pueblos, en diálogo con RCN Radio.

De igual forma, se mostró preocupado porque, según él, aparte de criminalizarse el movimiento social se pretende hacer lo mismo con las ideas y el pensamiento crítico, lo cual habría sido el único elemento presentado por la Fiscalía para pedir su detención.

“La juez me da la libertad porque se demuestra el montaje judicial y que la Fiscalía no tiene pruebas. Me dan una medida no privativa de la libertad con citaciones cada mes en Popayán y sabemos que el proceso va a continuar”, expresó Moreno.

La Fiscalía apeló la decisión y se espera que en próximos días se desarrolle una nueva audiencia para definir esa apelación.