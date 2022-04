'¿Quién dio la orden?': la gran pregunta de las familias de víctimas de 'falsos positivos'

Durante los dos días de audiencia realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), realizada en Ocaña, se escuchó en varias oportunidades el clamor de los familiares de las víctimas de los falsos positivos, para que se conozca la verdad de lo sucedido entre los años 2007 y 2008.

La esposa del señor José Eliecer Ortega, quien fue asesinado en el municipio de El Carmen en el año 2.007, dijo a RCN Mundo "uno siente un desahogo al escuchar los testimonios, aunque no dicen toda la verdad, aún no se quien asesinó a mi esposo y le dije al país quien era mi esposo un trabajador y no un guerrillero como lo presentaron".

Le puede interesar: "Me convertí en una máquina de guerra": Exmilitar investigado por 'falsos positivos'

Así mismo, dijo que no hay tranquilidad, por que aún no han dicho la verdad, para nadie es un secreto "El expresidente Uribe junto con su ministro de defensa Juan Manuel Santos son los autores intelectuales de lo sucedido en la zona del Catatumbo y hasta el momento no los han nombrado".

Es importante responder ¿quién ordenó los falsos positivos? ¿cuáles son esas personas que están involucradas en esas ejecuciones extrajudiciales y que no han querido revelar sus nombres? ¿por qué no cuentan toda la verdad? ¿dónde están los restos de todas esas personas que desaparecieron?

Esas preguntas nadie las ha respondido, dejando aún un manto de duda sobre lo ocurrido. indicaron familiares de las víctimas. Mientras que el general en retiro Paulino Coronado Gámez, quien fue el Comandante de la Brigada 30 del Ejército, el militar de más alto rango en acudir a la JEP a contar su versión sobre los falsos positivos.

Lea además: Disidencias atacaron al Ejército en El Tarra, más de 2.500 menores quedaron en medio del combate

Aseguró que nunca dio la orden estos asesinatos, que no fue el responsable de estas muertes, esto originó que los dolientes se levantarán de sus sillas en el auditorio y mostraron varias cartulinas con esos interrogantes. “Aquí falta verdad”, “¿Quién dio la orden?”, se leía en los carteles.

Agregó el general que "la Fiscalía y la JEP evidenciaron que nunca di la orden, planeé , ni fui determinante en los asesinatos cometidos por hombres bajo mi mando, acepto mi responsabilidad por omisión".