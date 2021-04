Quiero creer que no hay intencionalidad política: Fajardo por imputación de Fiscalía

El precandidato presidencial Sergio Fajardo, defendió su gestión cuando fue gobernador de Antioquia y dijo que "quiere creer" que no hay razones políticas de la Fiscalía General de la Nación, tras la decisión de imputarle cargos por supuestas irregularidades al contratar un préstamo en dólares hace ocho años.

En diálogo con RCN Radio, Fajardo manifestó que "yo quiero creer que no y me hago ese esfuerzo, no es fácil porque pasan todas estas cosas y yo tengo que responder por eso. Espero que la Fiscalía actúe de manera transparente, diligente, que esto no sea un espectáculo mediático y político para hacerme daño a mí".

También puede leer: Movilización a favor de Sergio Fajardo, la propuesta de Humberto de la Calle