Radican ante la Procuraduría nueva denuncia contra Daniel Quintero

El grupo de ciudadanos 'Medellín cuenta conmigo' radicó ante la Procuraduría una nueva denuncia contra el suspendido alcalde Daniel Quintero Calle, esta vez por recolectar dinero para su defensa.

De acuerdo con el documento, el mandatario estaría incurriendo en una de las prohibiciones contenida en el artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, en el que se establece que a todo “a todo servidor público le está prohibido: (…) Solicitar, directa o indirectamente, dadivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios”.

Ante Daniel Quintero dijo que el movimiento, que promovió la revocatoria en su contra, se contradice. "No, la solidaridad no es irregularidad en ningún momento, esto implica un montón de gastos. Ellos son muy charros, porque por un lado dicen ¿Cómo va a pagar esto?, a ver yo veo con qué va a pagar eso y luego dicen que no podemos recoger plata para poderlo pagar. Lo que quisieran es que no nos pudiéramos defender", dijo el alcalde a medios de comunicación en la mañana de este jueves.



Finalmente, la queja señala que la Procuraduría debe indagar estos actos e imponer las sanciones que considere adecuadas. Concluye que, a pesar de la sanción que le impuso la procuradora Margarita Cabello, por tres meses, “al momento de los hechos narrados anteriormente el señor Daniel Quintero Calle ostenta la calidad de servidor público, ya que esta calidad no se pierde al estar suspendido de su cargo”.



"Querían que nos fuéramos en la casa a llorar, no. Ellos no querían fuera de la Alcaldía, nos van a querer en la calle, hay ciudadanos que nos están pagando para imprimir estas hojitas, para poder pagar abogados, defender y poder reconquistar la Alcaldía de Medellín", dijo Quintero Calle.



Quintero también se refirió al anuncio del alcalde encargado de tomar las riendas de la contratación de la Alcaldía, afirmando que se va a embalar cada día, porque le tocaría firmar más de 100 actos administrativos y que esta facultad le fue dada a cada secretario desde administraciones anteriores.