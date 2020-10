Rechazan demanda de pérdida de investidura contra Gustavo Petro

Debido a que la acción de tutela había sido radicada ante un juzgado civil de Bogotá el despacho consideró que el caso debía ser revisado por el Consejo de Estado.

Tras revisar la petición. el alto tribunal consideró que en la tutela solamente se hacía una mención de la pérdida de investidura y no se presentaban más argumentos. Debido a esto le otorgó cinco días para que "adecuara la petición".

Pese a esto, el accionante no presentó su respuesta la Sala Primera de Decisión del Consejo de Estado y se abstuvo de adecuar la solicitud de pérdida de investidura.

"En el caso concreto, el Despacho advirtió que la solicitud de pérdida de investidura no cumplía con varios de los requisitos antes enunciados, dado que con la petición no se allegó la documentación que acreditara la condición de Senador de la República del señor Gustavo Francisco Petro Urrego; tampoco se identificaron ni precisaron las causales de pérdida de investidura y, finalmente, no se aportaron o indiciaron las pruebas que se pretendieran hacer valer en el proceso", precisa la decisión.

En la actualidad, el Consejo de Estado adelanta el estudio de una demanda conjunta presentada en contra de la investidura del senador Petro Urrego.