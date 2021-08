Reclusos de siete pabellones de la cárcel La Picota entraron en huelga de hambre

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmaron a RCN Radio que reclusos de siete pabellones de la cárcel La Picota de Bogotá entraron en huelga de hambre.

Este miércoles los hombres que permanecen privados de la libertad en siete patios de ese centro de reclusión, iniciaron la protesta en contra de las deficientes condiciones en las que, advierten, se estaría prestando los servicios de alimentación y salud en ese penal, ubicado en el sur de Bogotá.

Se conoció que a través del Inpec, se solicitará a la Defensoría del Pueblo verificar las condiciones de los reclusos que permanecen en huelga de hambre y además, se buscará garantizar que la protesta se adelante sin ningún tipo de alteración.

De acuerdo con lo que se conoció, las difíciles condiciones de salud en las que permanecen los privados de la libertad aunadas a las fallas en el suministro de los alimentos, generaron la protesta.

Cabe recordar que el ministro de Justicia y el Derecho Wilson Ruiz Orejuela, alertó sobre presuntos hechos de corrupción que se estarían registrando en la contratación de la alimentación de los hombres y mujeres privados de la libertad en las 132 cárceles del país en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

En su momento, señaló que a varios contratistas supuestamente les estarían exigiendo el pago de coimas bajo amenazas de declarar el incumplimiento de lo pactado o de retrasar el desembolso de las cuentas de cobro, entre otro tipo de prácticas ilegales.

"He recibido denuncias sobre presuntos actos de corrupción en contratos para la alimentación de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con esas denuncias a algunos contratistas de la Uspec les estarían exigiendo dinero para la renovación de los contratos y con amenazas de declararles el incumplimiento o no pagarles oportunamente las cuentas que se presenten si no acceden a sus pretensiones", dijo Ruiz Orejuela.

Ante la gravedad de las denuncias, el alto funcionario solicitó a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes para hallar a los responsables de estos hechos de corrupción.