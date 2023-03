Rectora de colegio que prohibió celulares, piercings y noviazgos gana tutela, ¿Por qué? 

El juez analizó la tutela que cuestionaba las medidas argumentando una violación al libre desarrollo de la personalidad y decidió negarla al constatar que las prohibiciones impartidas son parte del manual de convivencia del colegio.

En su momento, la rectora dijo que los padres o estudiantes que no estuvieran de acuerdo con las restricciones podían acudir a otro colegio.

“El estudiante que no acepte la institución, simplemente no le sirve, no matricule a su hijo si no quiso cortarse el pelo, la institución no le sirve. Lléveselo para cualquier otra institución, pero le vamos a poner disciplina en la presentación personal”, dijo la rectora.