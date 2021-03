Registrador y Gobierno "metieron mano" a elección de presidente del CNE: Jorge Enrique Rozo

Una fuerte denuncia hizo este jueves el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Jorge Enrique Rozo, luego de darse la elección del presidente reglementario, César Abreu este miércoles, en la autoridad electoral en el país.

El magistrado Jorge Rozo, de Cambio Radical, acusó al registrador de "meterle la mano" a la elección de la nueva dirección del CNE para que él no resultara electo luego de haber llegado a un acuerdo entre los nueve miembros del Consejo Electoral.

"Cuál es el interés que el Registrador tiene y cuál es el interés del Gobierno Nacional, en meterle la mano a la Presidencia del Consejo Nacional Electoral cuando el CNE debiera ser un órgano independiente y le pregunto al señor Registrador, ¿qué garantías le va a dar al próximo debate electoral que se avecina porque, si es capaz de meterle la mano a la elección de una presidencia del CNE, qué pueden esperar los colombianos de un registrador que tiene que ser el garante porque realiza las elecciones en Colombia?", señaló el magistrado Jorge Enrique Rozo.

Rozo afirmó que el registrador, Alexander Vega le ordenó al magistrado Virgilio Almanza que no votara por él (Jorge Rozo) a la presidencia del CNE para dejar interino el cargo.

El magistrado por Cambio Radical explicó que el Registrador intervino para que Virgilio Almanza fuera nombrado en el Consejo Electoral, en reemplazo del fallecido Heriberto Sanabria.

"Yo tenía la oportunidad de ser presidente del CNE porque tenía los votos suficientes, tenía seis votos pero el señor Registrador resolvió meter su mano en esa elección y llamar al Dr. Almanza que pues, se ufana que él (Registrador) lo puso ahí en el Consejo Electoral y le ordenó que tenía que reversar ese compromiso de acompañarme en la elección, además él iba a ser el vicepresidente pero él me llamó y me dijo que con toda la pena, el no estaba acostumbrado a esos tejemanejes políticos, pero que por ser amigo del Registrador lo iba a obedecer y resultó votando en blanco", afirmó el Jorge Enrique Rozo.

El Consejo Electoral decidió hacer uso del reglamento y por orden alfabético fue elegido el magistrado César Abreu, como presidente del órgano electoral, luego que ninguno de los magistrados obtuviera los votos necesarios para que sea nombrado en propiedad.