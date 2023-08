Relleno Doña Juana: Consejo de Estado aceptó recurso de anulación de demanda contra Distrito

Tras un recurso de anulación que interpuso el Distrito ante el Consejo de Estado, por supuestos malos manejos del relleno sanitario Doña Juana, el máximo tribunal admitió el recurso, el cual, a su vez, suspende de manera inmediata los efectos de la decisión arbitral o demanda que se había entablado contra la Alcaldía por 64.000 millones de pesos.

Dicha admisión fue destacada por la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, quien a través de su cuenta de Twitter aseguró que “hasta el último día en la Alcaldía seguiremos defendiendo a los bogotanos de los abusos de concesionarios o contratistas (…) Iremos hasta las últimas consecuencias para defender el bolsillo de los bogotanos del abuso de las concesiones de basuras”.

Este recurso de anulación fue colocado por la administración Distrital tras considerar que la multa afecta directamente a la ciudadanía, que tendría que pagar dicho dinero hacia el operador del relleno. Sin embargo, el concesionario resaltó que esta aceptación del Consejo de Estado no significa que el Distrito se haya salvado.

Lea también: Se levanta bloqueo en Guayabetal: gobernación anunció acuerdos con comunidad

"El Consejo de Estado no ha fallado el recurso de anulación presentado por la UAESP: no ha proferido ninguna decisión de fondo. Esa alta Corte simplemente admitió, es decir, va a dar trámite a los recursos de anulación interpuestos por ambas partes y no solamente al presentado por la UAESP. Como lo pretende hacer ver el Distrito", dijo el CGR.

El CGR concluyó que "La Alcaldía nuevamente pretende con la información publicada en redes sociales politizar una decisión de carácter judicial, como ya lo ha hecho en anteriores instancias, desconociendo la independencia de poderes y desinformando a los bogotanos y al país, con acusaciones veladas y tergiversaciones de la realidad".

Le puede interesar: Fiscalía confirma presencia de 21 organizaciones dedicadas a la extorsión en Bogotá

Por el momento, se espera la decisión del Consejo de Estado y las revisiones que se realicen al laudo arbitral, además de el análisis al otro recurso interpuesto por el CGR. Cabe recordar que esta multa ha sido la más grande en la historia de una Alcaldía de Bogotá.