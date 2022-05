Renunció comisionado de la Verdad y único militar (r): Denunció que el padre De Roux no lo apoyó

Carlos Guillermo Ospina, comisionado de la Verdad y único militar retirado del organismo, presentó su carta de renuncia “irrevocable”, según confirmó Noticias RCN.

El funcionario argumentó que su salida se da “porque no hay espacio para su versión”.

Le puede interesar: Caso contra Álvaro Uribe: Fiscalía evalúa reasignar un nuevo investigador

Además, lanzó duras palabras contra el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, al indicar que no sintió su apoyo.

“Él no tuvo cuidado y no me apoyó. Hoy mi asesor está exiliado por amenazas de muerte y no hubo ninguna acción a favor”, aseguró Ospina.