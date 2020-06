Retornar a cuarentena estricta es una vergüenza: Fiscal General

Durante el Foro 'del dicho al Hecho', realizado por la Federación Nacional de Departamentos, el fiscal General, Francisco Barbosa, rechazó la propuesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de retornar a una cuarentena estricta para frenar el aumento en los contagios de Covid-19, y la alta ocupación de la Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).

Barbosa calificó como "exótica" la posibilidad de retomar el confinamiento y señaló que las medidas de cuarentena, de prolongarse, van a acabar con los avances que ha logrado el país, en los últimos 50 años.

"Es una vergüenza, ¿hacer cuarentenas de qué? Aquí lo que hay que hacer es que la gente se proteja, salga y trabajé, como lo están haciendo en otros países. Lo que no se puede hacer es que el país entre en estas dinámicas exóticas de epidemiólogos de Twitter -porque ahora todo el mundo es epidemiólogo en Colombia- estamos en una situación en la cual el país va a terminar perdiendo lo que había ganado durante 50 años por cuenta de las improvisaciones", enfatizó.

De acuerdo con Barbosa, en "las regiones hay una desazón permanente. Allí conocimos gente que nos dijo que necesitan que se aterrizan los aviones; estamos hablando, por ejemplo, de que la Isla de San Andrés (donde hay 100.000 habitantes) 50.000 de ellos tienen empleo y depende el 100% del turismo. Y en este momento lo que va a ocurrir es que 100.000 personas se van a quedar sin con qué comer".

El Fiscal General manifestó que en Bucaramanga, Cali y San Andrés, "la situación es calamitosa. O nosotros retornamos con las medidas de protección -porque no estoy diciendo que la gente no se proteja- o se retorna a un país en la actividad o este país lo van a acabar. Esa es la posición (...) es que esto me va a llevar a mí a un incremento de la inseguridad y a mayores incidentes de carácter criminal, lo cual va a ser una catástrofe también para la Fiscalía y la justicia".