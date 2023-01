Revelan chat de Valentina Trespalacios con amiga hablando de John Poulos: "no le doy besos ni nada"

El asesinato de la DJ Valentina Trespalacios conmocionó a todos los colombianos por la crueldad con la que sucedió el crimen. En estos días se han conocido más detalles sobre su muerte y las posibles causas por las que el presunto asesino habría cometido este aterrador acto.

El cuerpo de la DJ fue encontrado el pasado domingo, 22 de enero, cuando un reciclador del barrio Fontibón estaba revisando algunos contenedores de basura del sector y se llevó una aterradora sorpresa, al ver el cuerpo de la mujer dentro de una maleta. Inmediatamente, dio aviso a las autoridades, quienes empezaron a investigar lo sucedido.

Durante las primeras horas, se determinó que Valentina había estado con su pareja sentimental, el ciudadano estadounidense John Poulos, quien sería el principal sospechoso del feminicidio.

Lea también: Buscan a mujer que estuvo con John Poulos en apto donde asesinaron a Valentina Trespalacios

Al pasar los días, Semana reveló los videos en donde se ve al americano sacando el cuerpo de Valentina en una maleta. Al parecer el hombre tapó con una cobija el resto del cuerpo para no ser visto por los vecinos de la vivienda en donde se encontraban.

Momentos después, se ve como el hombre llega a Fontibón donde arroja la maleta dentro del contenedor de basura.

Nuevos chats de Valentina Trespalacios con su amiga

De igual forma, los investigadores han revelado algunos chats que serían claves para conocer la verdad detrás del crimen. Uno de los más recientes los dio a conocer El Tiempo, en ellos se puede ver como la joven habla con una de sus amigas sobre Poulos.

En los tres mensajes, Valentina le cuenta sobre un momento difícil que estaría pasando el americano, pues el hombre pretendía casarse con ella, pero estaba aburrido.

Le puede interesar: Habla camarera que ingresó primera a la escena del crimen donde fue asesinada Valentina Trespalacios

"Este se quiere casar jajaja. Estaba un poco aburrido porque yo no le doy besos ni nada, y me dijo como: 'ya sé que no te atraigo, no tienes que fingir'", se puede leer en el pantallazo.

Posteriormente, le envía una nota de voz de cerca de 40 segundos.

Estos chats, junto con algunos otros mensajes que se han conocido en los últimos días, serían pieza clave para conocer las porque se habría producido la muerte de la joven artista.