Revelan correos electrónicos de Gentil Duarte en los que habla de Maduro y planes terroristas

En las últimas horas se confirmó la muerte de uno de los hombres más importantes de las disidencias de las Farc. Se trata de Miguel Botache Santilla, más conocido con el alias de Gentil Duarte.

En medio del operativo que se desarrolló en Caquetá y en el que huyó herido Gentil Duarte hacia Venezuela, las autoridades encontraron materiales de guerra, seis memorias USB y el computador personal del líder de la disidencia.

Así las cosas, en las últimas horas la Revista Semana reveló una serie de correos secretos que estaban en el computador de Gentil Duarte, en los que hablaba de Maduro, Irán y planes terroristas.

Una de esas informaciones está en una presentación en PowerPoint, en esas se evidencia la línea y los planes para su accionar terrorista, además hablan de una capacitación de personal en inteligencia, consecución de medios técnicos y de una estructuración.

“Ya que la organización se plantea como objetivo estratégico la toma del poder en plena confrontación clasista debe tener conocimientos ciertos sobre su enemigo de clase para diseñar su táctica”, dice la presentación, que conoció y difundió Semana.

En esas mencionan zonas como La Macarena (Meta), y señalaba el lugar que podrían atacar con la canoa bomba.

“Otra opción que vislumbramos es la de la adquisición de un drone con capacidad de transportar hasta cinco kilos de explosivo. Drone que será controlado desde una distancia considerable contra un objetivo de importancia, dado la calidad de explosivo que se puede utilizar, pues fácilmente podemos equiparlo con explosivos de alta sensibilidad, empero de alto poder destructivo, como el C4, RX, etc. Lo podemos utilizar de dos formas así: 1. Para que el aparato no sufra daño, si es que no es derribado por el enemigo, se le acondicionaría un sistema de desenganche de la carga sobre el objetivo. 2. Guiar el avión hacia el objetivo haciéndolo explotar junto con la carga”, dicen en otra parte de la presentación.

Igualmente, se refieren a un armamento que le piden a Maduro; “5.000 fusiles, 500 ametralladoras punto 30 o punto 50, morteros de 60 milímetros, sistemas antitanques, sistemas nocturnos, armas cortas, municiones para estas armas, granadas de manos, sistemas antiaéreos tierra-aire portátiles o de infantería, y lo relacionado con dotaciones de combustible (intendencia)”.