Revelan nueva modalidad de engaño para robar usuarios de tarjetas Mastercard

“Por sus características, se trata de una campaña dirigida a usuarios de habla hispana en general y no de un país en particular. Asimismo, como hemos visto en campañas de phishing durante el último año, los ciberdelincuentes suelen utilizar certificados SSL en los falsos sitios con la intención de que aparezca el candado cerrado a la izquierda de la URL en la barra de direcciones y así el usuario se confíe de que se trata de un sitio seguro. Si bien no es obligatorio para todos los servidores, el uso de certificados es una práctica de seguridad que debería seguir cualquier sitio que maneje información financiera, aunque claramente este factor por si solo, no es indicador de que el sitio sea realmente seguro y/o legítimo.“, explicó Luis Lubeck, especialista en seguridad informática del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.