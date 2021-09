RCN Radio conoció que el exsenador Richard Aguilar presentará una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia para pedir de forma inmediata su libertad, al considerar que se le están violando sus derechos y el debido proceso luego de estar detenido pese a que el caso pasó a competencia de la Fiscalía.

Así lo confirmó Iván Cancino, abogado del excongresista, quien señaló que la defensa decidió acudir a esta acción judicial porque carece de fundamento equiparar el trámite judicial contra su cliente adelantado en la Corte Suprema y que ahora está en manos de la Fiscalía, por haber renunciado a su fuero como senador de la República.

El jurista señaló que esta tutela se hace necesaria luego de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de negarle la libertad a Richard Aguilar, al considerar que hacerlo conllevaría a pensar que una investigación de la Fiscalía resulta ser mejor que la adelantada por la Corte Suprema, es decir que favorecería al procesado porque le permitiría escoger el juez natural y violentaría el derecho que tendrían otros investigados por no contar con un fuero especial.

“Nosotros intentaremos una acción de tutela convencidos de que si la Constitución Colombia se respeta para unas cosas, se debe respetar para otras y no quedará duda que el exsenador Richard Aguilar tendrá que defenderse en libertad”, dijo Cancino.

Asimismo, sostuvo que Richard Aguilar debe correr la misma suerte que el exsenador Álvaro Uribe, quien recuperó la libertad tras renunciar a su curul en el congreso y haber pasado su caso de la Corte Suprema a la Fiscalía, en medio de las investigaciones por supuesto soborno de testigos.

“Por supuesto que no es lo mismo ser congresista que no serlo, entonces el argumento también constitucionalmente no tiene ningún piso, ningún sostén en la doctrina constitucional moderna del principio de igualdad”, indicó Cancino.

También dijo que “la decisión del Tribunal Superior de Bogotá viola la estructura del Sistema Penal Acusatorio, viola el artículo 250 de la constitución, que ya había sido claramente definido por la misma Fiscalía, que hoy curiosamente con otro delegado cambia su concepto sin mayores explicaciones. El derecho es dinámico pero no tanto”.

El abogado también anticipó que de no prosperar esta acción de tutela, acudirá ante la Corte Constitucional para que adelante las revisiones a las que haya lugar.

Por su parte, la Fiscalía ha insistido que con base en las pruebas que tiene existe una inferencia razonable sobre la supuesta responsabilidad de Richard Aguilar en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés ilícito en la celebración de contratos, peculado por aprobación y concierto para delinquir.

La medida de aseguramiento de detención preventiva que le impuso en su momento la Corte Suprema de Justicia se debe a que el excongresista fue el presunto determinador de un contrato sin cumplimiento de requisitos legales cuando era gobernador de Santander, en el periodo comprendido entre los años 2012 - 2015.

Según la Corte, el excongresista es investigado por las presuntas irregularidades en la contratación del reforzamiento de la estructura de la Villa Olímpica del estadio Alfonso López de Bucaramanga.

De acuerdo a la información del alto tribunal, "estos hechos también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se haría apropiado - para sí y para otros - de dineros públicos".