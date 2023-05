Rodolfo Hernández apelará sanción de la Procuraduría que lo inhabilita por 14 años

Julio Cesar Ortiz, abogado del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, anunció que se revisará el fallo de la Procuraduría que lo destituye e inhabilita por 14 años para ocupar cargos públicos.

Lo anterior por interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos en el proyecto de Vitalogic en el relleno sanitario del Carrasco.

El martes 6 de junio harán la apelación pues indicó que no existe fundamento probatorio para condenar al excandidato presidencial.

Puede leer: Caso Vitalogic: Procuraduría destituye e inhabilita por 14 años a Rodolfo Hernández

“Esa decisión no está en firme mientras se resuelve la apelación y eso lo hace la sala disciplinaria de la Procuraduría. Vamos alegar que no existe fundamento probatorio para condenar a Rodolfo Hernández porque no se ha podido probar el carácter indebido para su intervención como alcalde. Era promotor de una política pública de la renovación del uso y destino final de las basuras no creemos que la procuradura tenga razón. No pueden inhabilitar a funcionarios públicos en campaña electoral”, explicó Ortiz.

El abogado mencionó que la Procuraduría no puede inhabilitar a Hernández de sus funciones y aspiraciones a la Gobernación de Santander en los comicios electorales de octubre.

Con el caso se altera el proceso político por lo que de ser necesario enviarán el caso a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por lo pronto, se desconoce cuánto pueda demorar el caso hasta que no se resuelva primero la apelación de la defensa de Hernández.

Otras noticias: Fiscalía abre investigación por seguimientos y amenazas contra la periodista Camila Zuluaga

Sin embargo, según la Procuraduría, se comprobó que el excandidato tuvo una reunión en Bogotá con emisarios de la compañía de Vitalogic, no como un acto de cortesía para oír propuestas, sino para conocer como fue estructurado el proyecto que previamente había solicitado, y en ella se acordó designar la persona que elaboraría los términos que permitieran que el contratista fuera seleccionada.

Se concluyó que el exalcalde adelantó acciones destinadas a presionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, a quien instó a omitir las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras.