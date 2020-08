Santos asegura que abogado cercano a Uribe evitó captura de Alex Saab en Colombia

El expresidente Juan Manuel Santos señaló directamente al abogado Abelardo de la Espriella de alertar a la familia de Alex Saab sobre su captura en Colombia.

Durante su intervención por videollamada en la asamblea anual de Fedecámaras, la principal organización empresarial en Venezuela, Santos destacó la cercanía del jurista con los también expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, y relató cómo su gobierno preparaba la captura.

“Lo íbamos a capturar, estaba listo el operativo, y un abogado, quien es además abogado del expresidente Uribe, de Pastrana, de varios personajes colombianos, abogado de Alex Saab, de alguna forma le avisó a la familia de Alex Saab que los iban a capturar y ahí fue cuando se volaron a Venezuela. El abogado de Alex Saab se llama un señor de la Espriella”, destacó.

Le puede interesar: Tribunal de apelaciones de Barlovento autorizó la extradición de Alex Saab

Santos recordó que la investigación contra Saab arrancó en 2015, porque descubrieron que estaba en “negocios raros” relacionados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) , un programa social del gobierno de Nicolás Maduro y también por nexos comerciales ilegales en Estados Unidos.

“En 2015 comenzó a llegarme una información sobre ese individuo y ordené que lo investigaran. Me llegó información sobre su participación en negocios raros que tenían que ver con los famosos CLAPS (…) incautamos unos contenedores de cajas CLAP en el puerto de Cartagena y yo fui a decirle: ‘Esto es lo que están haciendo con el pueblo venezolano’, era comida una que estaba podrida, que no servía, entonces denuncié eso”, relató.

Vea también: Expresidente Uribe le pide a la Corte Suprema levantar la reserva del proceso

El exmandatario además resaltó que las autoridades colombianas investigaban simultáneamente junto con las estadounidenses y descubrieron “vínculos con mexicanos y con negocios de París”.

Santos enfatizó que Alex Saab “nunca” participó en nombre del gobierno de Colombia en la firma de acuerdos, como se especuló años atrás y destacó que solo lo vio una vez en Venezuela como representante de una empresa privada.

“A ese señor no lo conocía. Cuando reanudamos relaciones con Venezuela en 2011, Chávez organizó un evento en la casa presidencial para firmar todo tipo de acuerdos (…) Había un contrato del gobierno venezolano con una empresa privada colombiana. Cuando se anunció la firma de este contrato, apareció un señor y le pregunté a la canciller María Ángela Holguín, “¿ese tipo quién es” y ella me dijo “ni idea”. Se acercó, nos dio la mano y después desapareció. Me dijeron, “se llama Alex Saab”, dijo.